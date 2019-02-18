Мизинов победил на дистанции 20 км на командном чемпионате России по спортивной ходьбе

ТАСС, 18 февраля. Легкоатлет Василий Мизинов занял первое место на дистанции 20 км на командном чемпионате России по спортивной ходьбе. Соревнования проходят в Сочи.

Спортсмен показал результат 1 час 18 минут 32 секунды. Вторым стал Сергей Широбоков (отставание 10 секунд). Третье место занял Алексей Кудашкин (+2.14).

На дистанции 35 км у мужчин первое место занял Дементий Чепарев (2:31.03), вторым стал Сергей Раков (+4.56), третьим - Николай Сергеев (+5.49). У женщин золото завоевала Клавдия Афанасьева (2:38.24), серебро выиграла Маргарита Никифорова (+5.36), бронзовая медаль у Александры Бушковой (+7.37).

21-летний Мизинов является бронзовым медалистом чемпионата Европы - 2018, также на его счету золото чемпионата России - 2017. На прошлогоднем командном чемпионате Европы победителем стал Широбоков.

Чемпионат России завершится 18 февраля.