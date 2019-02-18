СМИ: Макгрегор проведет бой с обладателем рекорда по количеству побед в UFC

ТАСС, 18 февраля. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заключил контракт на бой с американцем Дональдом Серроне. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на подкаст комментатора UFC Джо Рогана.

Серроне провел 30 боев в UFC, на его счету 22 победы и восемь поражений. 35-летний боец является обладателем рекорда чемпионата по количеству побед.

Макгрегор провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения. Ирландец был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно.

О дате боя не сообщается. В настоящий момент Макгрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию, срок которой отсчитывается с 10 октября 2018 года. Причиной дисквалификации стало участие в массовой потасовке после боя с чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым в рамках главного события UFC 229 в Лас- Вегасе.