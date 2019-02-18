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Единая лига ВТБ

Фридзон направит полученные 500 тыс. руб. за приз на Матче звезд на благотворительность

Россиянин в финале конкурса трехочковых бросков опередил одноклубника американца Дорелла Райта
Президент Единой ВТБ Сергей Кущенко и Виталий Фридзон Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Описание
Президент Единой ВТБ Сергей Кущенко и Виталий Фридзон
© Пресс-служба Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболист "Локомотива-Кубани" Виталий Фридзон, ставший победителем конкурса трехочковых бросков на Матче звезд Единой лиги ВТБ, переведет полученные за приз 500 тыс. рублей в благотворительный детский фонд "Анастасия". Об этом ТАСС заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

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MVP Матча звезд Единой лиги ВТБ Родригес переведет 500 тыс. рублей на благотворительность

В воскресенье команда "Звезды мира" победила сборную "Звезды России" со счетом 118:115 в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Фридзон в финале конкурса трехочковых бросков опередил одноклубника американца Дорелла Райта.

"Виталий поступил благородно и сразу после победы в конкурсе сообщил мне, что переведет все заработанные в конкурсе деньги в детский фонд "Анастасия", - сказал Кущенко. - Лига и игроки уделяют большое внимание социально-значимым проектам, и приятно, что ребята делают это искренне".

Самый ценный игрок (MVP) Матча звезд Единой лиги ВТБ испанский баскетболист ЦСКА Серхио Родригес сообщил ТАСС, что также отправит полученные за приз 500 тыс. рублей на благотворительность.

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