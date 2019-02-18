Фридзон направит полученные 500 тыс. руб. за приз на Матче звезд на благотворительность

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболист "Локомотива-Кубани" Виталий Фридзон, ставший победителем конкурса трехочковых бросков на Матче звезд Единой лиги ВТБ, переведет полученные за приз 500 тыс. рублей в благотворительный детский фонд "Анастасия". Об этом ТАСС заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В воскресенье команда "Звезды мира" победила сборную "Звезды России" со счетом 118:115 в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Фридзон в финале конкурса трехочковых бросков опередил одноклубника американца Дорелла Райта.

"Виталий поступил благородно и сразу после победы в конкурсе сообщил мне, что переведет все заработанные в конкурсе деньги в детский фонд "Анастасия", - сказал Кущенко. - Лига и игроки уделяют большое внимание социально-значимым проектам, и приятно, что ребята делают это искренне".

Самый ценный игрок (MVP) Матча звезд Единой лиги ВТБ испанский баскетболист ЦСКА Серхио Родригес сообщил ТАСС, что также отправит полученные за приз 500 тыс. рублей на благотворительность.