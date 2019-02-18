Драчев рассказал, что "Гонка легенд" станет для него первым за 13 лет биатлонным стартом

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. "Гонка легенд", которая состоится во время чемпионата Европы в Минске, станет для президента Союза биатлонистов России (СБР) и четырехкратного чемпиона мира Владимира Драчева первым биатлонным стартом с 2006 года. Об этом он сообщил ТАСС.

"Гонка легенд" состоится 18 февраля в Минске - в день открытия чемпионата Европы, который пройдет в центре олимпийской подготовки "Раубичи". В рамках гонки состоятся проводы из большого спорта четырехкратной олимпийской чемпионки белоруски Дарьи Домрачевой.

"Конечно, я соскучился по стартам, вчера нам выдали совершенно новые винтовки, - сказал 52-летний Драчев. - Пристреливали их сначала в тире, потом на стрельбище - пытаемся вспомнить, как было раньше. Чтобы с винтовкой и на лыжах бежал последний раз в 2006 году. Никого не хочу персонально обыграть, просто хочу нормально прокатиться, получить удовольствие и порадовать, если получится, болельщиков - никакие задачи на гонку не стоят".

Драчев рассказал о высоком уровне подготовки стадиона в Минске к чемпионату Европы. "Все отлично, думаю, что все будет в лучшем виде: хороший стадион, совершенно новый, подготовленный. Права, они говорят, что построили его года три назад, но для нас он новый, я тут первый раз. По качеству дистанции все хорошо, на стрельбище нормально, есть только вопрос с трибунами - очень много людей захотят присутствовать здесь, а трибуны тысячи на четыре максимум, поэтому будут смотреть с разных мест", - отметил Драчев.

"Перед сборной на чемпионат Европы стоят самые серьезные задачи, у нас команда вылетела сейчас из Мюнхена в Москву, через несколько часов приземлится и сразу в семь вечера вылетит в Минск. У нас практически основной состав будет бежать, Логинов вроде как планирует участие, но будет зависеть от самочувствия. Когда приедут, определимся по месту", - заключил глава СБР.

Драчев также является трехкратным победителем чемпионата Европы и обладателем Кубка мира в общем зачете в сезоне-1995/96, в его активе серебряная и бронзовая награды Олимпийских игр (1994 и 1998 года соответственно). С 2002 по 2006 год Драчев выступал за сборную Белоруссии.