Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира может быть расширен

Изначально в критериях отбора, утвержденных СБР, говорилось о том, что для участия в чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде тренеры спортивной сборной команды отбирают по семь мужчин и семь женщин.

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде может быть расширен до восьми человек в женской и мужской сборных. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

"Состав на чемпионат мира будет объявлен после чемпионата Европы, - сказал Драчев. - Мы примерно уже знаем, но объявлять пока не будем - пусть все отбираются и смотрят. Это даже не отбор, это контроль для тренеров - правильно ли мы сделали выбор. Решение еще будет зависеть от результатов и подготовки: у нас очень хорошо сейчас чувствуют себя и Максим Цветков, и Антон Бабиков - великолепно сделали контрольные старты сейчас на сборе".

"Команда готова, все подготовились, и Сливко себя замечательно чувствует, поэтому мы ждем сейчас на чемпионате Европы хороших результатов от команды, и дальше уже будем решать. У нас расширенный список на чемпионат мира, возможно, мы возьмем восемь человек. Там много гонок, все подряд тяжело одним спортсменам будет выступать. Кто-то должен целенаправленно готовиться к индивидуальным гонкам, спринтам, как Миронова, например, кто-то будет готовиться к эстафетам, поэтому мы будем разбивать состав, чтобы не легла нагрузка на одного спортсмена", - добавил Драчев.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.