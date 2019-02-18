{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прыгунья в высоту Ласицкене решила визовые вопросы для поездки на ЧЕ в Глазго

Турнир пройдет в Глазго с 1 по 3 марта
Мария Ласицкене Егор Алеев/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене получила британскую въездную визу, которая ей необходима для поездки на зимний чемпионат Европы в Глазго. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Чемпионат Европы в помещении пройдет в Глазго с 1 по 3 марта.

"Мария и ее тренер Геннадий Габрилян получили британские въездные визы и отправятся в Глазго 27 февраля. Сейчас у спортсменки проходит завершающий этап подготовки в московском манеже ЦСКА", - сказала Назарова.

Ласицкене является обладательницей лучшего результата сезона в мире, 3 февраля на турнире "Русская зима" она сумела преодолеть планку на высоте 2,04 метра.

Как сообщал ранее ТАСС, въездную визу в Великобританию также получили прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и ее тренер Светлана Абрамова.

Фигуристка Туктамышева примет участие в финале Кубка России
Турнир определит окончательный состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира
Читать полностью