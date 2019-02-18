Прыгунья в высоту Ласицкене решила визовые вопросы для поездки на ЧЕ в Глазго

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене получила британскую въездную визу, которая ей необходима для поездки на зимний чемпионат Европы в Глазго. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Чемпионат Европы в помещении пройдет в Глазго с 1 по 3 марта.

"Мария и ее тренер Геннадий Габрилян получили британские въездные визы и отправятся в Глазго 27 февраля. Сейчас у спортсменки проходит завершающий этап подготовки в московском манеже ЦСКА", - сказала Назарова.

Ласицкене является обладательницей лучшего результата сезона в мире, 3 февраля на турнире "Русская зима" она сумела преодолеть планку на высоте 2,04 метра.

Как сообщал ранее ТАСС, въездную визу в Великобританию также получили прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и ее тренер Светлана Абрамова.