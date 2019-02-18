Отец Черышева рассказал, что сын получает удовольствие от игры за "Валенсию"

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский полузащитник Денис Черышев получает удовольствие от игры за испанскую "Валенсию", которая показывает добротный футбол. Об этом ТАСС по телефону заявил главный тренер "Нижнего Новгорода" отец игрока Дмитрий Черышев.

Черышев выступает за "Валенсию" на правах аренды до конца текущего сезона. Контракт россиянина с "Вильярреалом" рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне Черышев провел за клуб 27 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

"Когда команда набирает обороты, появляется больше сыгранности, больше уверенности в себе, как, например, было с нашей национальной командой на чемпионате мира после первой игры, когда мы обыграли сборную Саудовской Аравии (со счетом 5:0, Денис Черышев забил два гола - прим. ТАСС), и у нас покатило. С "Валенсией" сейчас практически то же самое, ребята поверили в себя, стали более раскрепощенно действовать в любых игровых действиях. Думаю, что благодаря этому настрою плюс раскрепощенности "Валенсия" сейчас показывает довольно-таки хорошую, добротную игру", - отметил Черышев-старший.