Отец Черышева рассказал, что сын получает удовольствие от игры за "Валенсию"

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский полузащитник Денис Черышев получает удовольствие от игры за испанскую "Валенсию", которая показывает добротный футбол. Об этом ТАСС по телефону заявил главный тренер "Нижнего Новгорода" отец игрока Дмитрий Черышев.
Черышев выступает за "Валенсию" на правах аренды до конца текущего сезона. Контракт россиянина с "Вильярреалом" рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне Черышев провел за клуб 27 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.
"Когда команда набирает обороты, появляется больше сыгранности, больше уверенности в себе, как, например, было с нашей национальной командой на чемпионате мира после первой игры, когда мы обыграли сборную Саудовской Аравии (со счетом 5:0, Денис Черышев забил два гола - прим. ТАСС), и у нас покатило. С "Валенсией" сейчас практически то же самое, ребята поверили в себя, стали более раскрепощенно действовать в любых игровых действиях. Думаю, что благодаря этому настрою плюс раскрепощенности "Валенсия" сейчас показывает довольно-таки хорошую, добротную игру", - отметил Черышев-старший.
"Можно ли сейчас Дениса назвать одним из лидеров команды? У нас есть привычка после какого-либо успеха возносить человека, а потом с такой же силой ругать. Денис работает, занимается своим делом, получает огромное удовольствие, и для него это самое главное", - добавил он.
Ранее в испанских СМИ появилась информация, что "Валенсия" намерена выкупить права на Черышева у "Вильярреала". "Эту тему мы не обсуждаем, он сейчас работает в команде, отдает полностью все силы для результата, чтобы команда была как можно выше в таблице. Естественно, разговоров много, но мы пока эту тему не обсуждаем и даже не хотим обсуждать. Для него главное - сегодняшний день, сегодняшний результат", - заключил собеседник агентства.
"Валенсия" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Клуб также выступает в Лиге Европы, на стадии 1/16 финала турнира испанцы играют с шотландским "Селтиком". Первый матч, прошедший в Глазго, завершился победой со счетом 2:0, Черышев забил гол и отдал результативную передачу.