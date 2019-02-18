CAS пока не получал апелляцию от бобслеиста Воеводы на решение IBSF о его дисквалификации

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал апелляции от бобслеиста Алексея Воеводы на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировать его на два года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Об этом сотрудник отдела коммуникаций CAS Кэти Хогг сообщила ТАСС.

Воевода был дисквалифицирован международной федерацией на два года (с 21 декабря 2018 года по 20 декабря 2020 года). На подачу апелляции отводится 21 день после вынесения решения. Срок подачи апелляции истек 14 февраля.