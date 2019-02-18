СМИ: бой-реванш между боксерами Уайлдером и Фьюри в мае не состоится

ТАСС, 18 февраля. Бой-реванш между чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри, проведение которого было запланировано на 18 мая, не состоится. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

Первый бой Уайлдера и Фьюри состоялся 2 декабря и завершился вничью, благодаря чему американец сохранил титул. Согласно карточкам арбитров, Фьюри контролировал ход поединка, однако действующий чемпион дважды отправил его в нокдаун - в девятом и 12-м раундах. Ранее сообщалось, что боксеры имеют договоренность о проведении боя-реванша 18 мая, но, по информации источника, поединок не сможет состояться из-за условий телевизионных контрактов.

Фьюри подписал соглашение с организацией Top Rank Promotions на €90 млн., которая заключила контракт на трансляцию боев с американским телеканалом ESPN. Уайлдер имеет действующее соглашение с американским телеканалом Showtime, из-за чего переговоры по проведению боя-реванша прекращены.

33-летний Уайлдер и 30-летний Фьюри не знают поражений на профессиональном ринге, в активе американца 40 побед (39 нокаутом) и одна ничья, у британца - 27 побед (19 нокаутом) и также одна ничья.