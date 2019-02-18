СМИ: футболист "Ромы" Пасторе может перейти в "Зенит"

ТАСС, 18 февраля. Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника итальянской "Ромы" аргентинца Хавьера Пасторе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Calciomercato.

"Зенит" намерен подписать соглашение с футболистом до 22 февраля, когда закроется трансферное окно в России. Отмечается, что 29-летний полузащитник не заинтересован в переходе и хочет остаться в "Роме". По информации источника, аргентинец также имеет предложения от нескольких китайских клубов.

Пасторе перешел в "Рому" из французского "Пари Сен- Жермен" в июне 2018 года, также в Европе он выступал за итальянский "Палермо". В составе римского клуба аргентинец провел 12 матчей, забив три мяча и сделав одну результативную передачу. В составе французского клуба Пасторе пять раз становился чемпионом Франции, дважды обладателем Кубка Франции, пять раз побеждал в Кубке французской лиги и четырежды первенствовал в Суперкубке страны. Всего за ПСЖ полузащитник провел 265 матчей во всех турнирах, в которых забил 45 мячей и отдал 59 голевых передач.