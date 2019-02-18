Аухадов вошел в предварительную заявку сборной России на ЧЕ по тяжелой атлетике

ТАСС, 18 февраля. Чемпион мира и Европы россиянин Апти Аухадов вошел в предварительную заявку сборной России на чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который пройдет в грузинском городе Батуми. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

Аухадов 18 октября 2016 года решением Международного олимпийского комитета (МОК) был лишен серебряной медали Игр 2012 года в Лондоне, поскольку перепроверка его допинг- пробы показала наличие запрещенного препарата. Изначально спортсмена дисквалифицировали на два года, однако позднее срок наказания был увеличен на шесть месяцев - до 10 декабря 2018 года.

В предварительной заявке российской сборной отсутствует двукратный чемпион мира и бронзовый призер ОИ-2012 Руслан Албегов, который не сумел показать высокий результат на февральском Кубке России в Старом Осколе.

Полная предварительная заявка сборной России на европейское первенство выглядит следующим образом: Надежда Панова (до 45 кг), Кристина Соболь (до 49 кг), Кристина Новицкая, Светлана Ершова (обе - до 55 кг), Александра Козлова, Алла Кайтукова (обе - до 59 кг), Тима Туриева, Татьяна Алеева (обе - до 64 кг), Анастасия Романова (до 71 кг), Екатерина Катина (до 81 кг), Диана Мстиева, Ксения Пашкина (обе - до 87 кг), Татьяна Каширина (свыше 87 кг), Олег Мусохранов (до 55 кг), Раис Гайнутдинов (до 61 кг), Феликс Халибеков (до 67 кг), Сергей Петров, Олег Чен (оба - до 73 кг), Апти Аухадов, Виктор Геттс (оба - до 81 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Хетаг Хугаев (до 96 кг), Егор Климонов (до 102 кг), Родион Бочков, Тимур Наниев (оба - до 109 кг) и Антоний Савчук (свыше 109 кг).

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Батуми пройдет с 3 по 13 апреля.