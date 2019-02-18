"Лужники" могут принять матчи квалификации чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Квалификационные матчи чемпионата мира по пляжному футболу могут пройти в московском спорткомплексе "Лужники" в июле. Об этом ТАСС заявил вице-президент Российского футбольного союза (РФС), председатель комитета пляжного футбола организации Сергей Анохин.

"У нас будет квалификация к чемпионату мира, - сказал Анохин. - Она пройдет в июле в Москве. Сейчас выбираем место: или "Лужники", или "Водный стадион". Будет 32 команды, сейчас мы поймем систему игр в турнире - когда, кто и с кем в стыках будет встречаться".

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.