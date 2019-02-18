Российский форвард "Тампы" Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 18 февраля. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На прошедшей неделе 25-летний Кучеров провел три матча, в которых набрал 10 очков (три шайбы + семь передач) в трех матчах. Он лидирует в списке бомбардиров лиги, с 94 (27+67) очками в 59 встречах.

Второй звездой недели стал российский форвард "Сент- Луиса" Владимир Тарасенко, набравший в четырех встречах 10 (4+6) очков.

Третьей звездой стал канадский форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, который в четырех матчах набрал 10 (2+8) очков.