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Формула-1

Квят стал шестым по итогам первого дня тестов "Формулы-1"

Лучшее время показал пилот "Феррари" Себастьян Феттель - 1 минута 18,161 секунды

ТАСС, 18 февраля. Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят занял шестое место по итогам первого дня предсезонных тестов чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Тесты проходят в Барселоне.

Лучшее время показал пилот "Феррари" Себастьян Феттель - 1 минута 18,161 секунды (169 кругов). Вторым стал гонщик команды "Макларен" Карлос Сайнс-младший (отставание - 0,397 секунды, 119 кругов), на третьей строчке расположился Ромен Грожан из "Хааса" (+0,998, 65). Квят отстал от победителя на 1,303 секунды (77 кругов).

В первый день тестов не участвовала команда "Уильямс", новый болид которой по-прежнему пока не готов для работы на трассе.

Предсезонные тесты в Барселоне продолжатся во вторник.

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