Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Нани стал игроком клуба MLS "Орландо"

ТАСС, 18 февраля. Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Орландо" подписал контракт с португальским полузащитником Нани. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано на три года. 32-летний португалец перешел в "Орландо" из португальского "Спортинга" на правах свободного агента.

Ранее Нани, помимо "Спортинга", выступал за английский "Манчестер Юнайтед", турецкий "Фенербахче", испанскую "Валенсию" и итальянский "Лацио". Нани является победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка лиги, четырехкратным обладателем Суперкубка Англии, двукратным обладателем Кубка Португалии. В составе сборной Португалии полузащитник стал чемпионом Европы 2016 года, бронзовым призером Кубка конфедераций - 2017.