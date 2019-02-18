ЦСКА обыграл "Витязь" и продлил победную серию в КХЛ до восьми матчей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл подольский "Витязь" со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Клас Дальбек (7-я минута), Антон Слепышев (9), Андрей Светлаков (20), Константин Окулов (38), Артем Чмыхов (56) и Мэт Робинсон (59). У проигравших отличился Алексей Макеев (59).

Поражение от ЦСКА стало для "Витязя" шестым кряду, а столичный клуб продлил серию побед до восьми матчей.

ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 102 очка в 60 матчах. "Витязь" идет на восьмой строчке, имея в активе 61 очко.

В параллельном матче петербургский СКА дома победил ярославский "Локомотив" со счетом 4:0. Петербургская команда, занимающая вторую строчку в Западной конференции, отстает от ЦСКА на три очка за две встречи до конца регулярного чемпионата.

В следующем матче ЦСКА примет "Локомотив", "Витязь" на домашней площадке сыграет с минским "Динамо". Обе встречи пройдут 20 февраля.