Кудряшов забил победный гол в первом матче за "Истанбул" в чемпионате Турции по футболу

ТАСС, 18 февраля. "Истанбул" одержал победу над "Антальяспором" со счетом 1:0 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Турции по футболу.

Мяч на 33-й минуте забил защитник сборной России Федор Кудряшов, для которого этот матч стал первым в составе "Истанбула". Футболист перешел в турецкую команду из казанского "Рубина" в январе этого года. Кроме того, на 27-й минуте Кудряшов получил желтую карточку.

В турнирной таблице "Истанбул" занимает первое место, набрав 48 очков и на 6 очков опережая "Галатасарай", который идет на второй позиции. "Антальяспор" с 29 очками занимает девятое место.

В следующем туре "Истанбул" примет "Бурсаспор" 23 февраля.