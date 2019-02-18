ХК "Трактор" потерял до конца сезона лучшего бомбардира команды Стоа

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Лучший бомбардир хоккейного клуба "Трактор" Райан Стоа из-за перелома ноги выбыл до конца сезона. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Алексей Тертышный.

Американец в 59 матчах набрал 27 очков (11 голов + 16 передач). Последней его игрой стала встреча в субботу с "Северсталью" (2:4). "К сожалению, шайба попала ему в ногу в предыдущей игре, он ее сломал и выбыл до конца сезона", - сказал Тертышный.

"Трактор" в понедельник одержал победу в Москве над местным "Динамо" со счетом 1:0 и занимает восьмое место, дающее право на попадание в плей-офф. "Мы очень рады победе, матч получился тяжелым, особенно второй период, пошло много удалений, отдельное спасибо нашей бригаде меньшинства и вратарю. Ребят поблагодарил за терпение. Есть нападающие, которые умеют забивать, а есть, которые умеют обороняться, у нас сейчас больше нападающих оборонительного плана", - отметил главный тренер "Трактора".

Вратарь "Трактора" Александр Судницын отразил все 36 бросков по своим воротам и в третий раз в нынешнем сезоне сыграл на ноль. "Главное, два очка взяли, это на данный момент самое важное. Тяжелая игра, "Динамо" здорово двигалось, мы терпели и ждали своего шанса, за счет этого победили", - сказал Судницын.

"Трактор" опережает занимающую девятое место "Сибирь" на 4 очка за две игры до окончания чемпионата, в следующем матче челябинцы 20 февраля на выезде сыграют с нижегородским "Торпедо". "Мы, конечно, следим за игрой "Сибири", идет борьба за последнее место в плей-офф, без этого никак. В плей-офф легко в принципе не бывает. Если мы будем играть и работать хорошо, то у нас все будет нормально, надеюсь, что и с "Трактором" любому будет непросто", - заключил Судницын.