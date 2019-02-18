Белов: матч с ЦСКА стал одним из худших для "Витязя" в регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Игроки подольского "Витязя" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА допустили много несвойственных им ошибок, эта игра стала для подмосковной команды одной из худших в текущем сезоне. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер "Витязя" Валерий Белов.

В понедельник "Витязь" в гостях уступил ЦСКА со счетом 1:6.

"С самого начала ничего не складывалось, не оправдал себя ход с Самоновым (вратарь был заменен на девятой минуте после второй пропущенной шайбы - прим. ТАСС), пришлось его поменять, у него сразу не пошла игра, это было видно. Сегодня одна из худших игр в сезоне, такое ощущение, что много нервничали, было много ошибок, несвойственных нам, за что нас и наказали. Плюс пришлось играть практически в три звена, было удаление до конца игры, еще один форвард не смог принять участие из-за травмы. Этот результат нужно поскорее забыть, у нас впереди две важные игры дома, настраиваться нужно на них, чтобы выполнить главную задачу в сезоне", - заявил Белов.

Во втором периоде нападающий "Витязя" Никита Комаров был удален до конца игры за драку с 19-летним защитником ЦСКА Александром Романовым. "Неправильно с его стороны. Важная игра, каждое очко, как и игрок, на вес золота. Он просто не справился с нервами, у них назревал конфликт, ну уж выбрал бы бойца посерьезнее", - подчеркнул тренер "Витязя".

По мнению главного тренера ЦСКА Игоря Никитина, исход игры определил быстрый гол армейцев. Также он отметил, что защитник ЦСКА Никита Нестеров, пропустивший несколько игр из-за повреждения, сможет принять участие в игре против ярославского "Локомотива" 20 февраля. В этот же день "Витязь" дома сыграет с минским "Динамо".

После 60 игр ЦСКА набрал 102 очка и лидирует в Западной конференции. В активе "Витязя" 61 очко после 60 встреч, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, которое дает право сыграть в розыгрыше Кубка Гагарина.