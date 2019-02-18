Андронов: игроки ЦСКА ждут старта плей-офф КХЛ, команде хочется серьезных матчей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Игроки московского ЦСКА соскучились по розыгрышу Кубка Гагарина, команд находится в режиме ожидания плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС заявил капитан столичной команды Сергей Андронов.

В понедельник ЦСКА дома обыграл подольский "Витязь" со счетом 6:1.

"Хорошая игра, удачно забили первую шайбу, в целом матч плотный был. "Витязю" тоже надо выигрывать, мы понимали это и были, в принципе, готовы к хорошему темпу. Нам без разницы, с кем начинать плей-офф, чтобы дойти до цели, все равно нужно играть с лучшими, поэтому нам непринципиально", - заявил Андронов.

До конца регулярного чемпионата ЦСКА осталось провести два матча. "Мало эмоций? Может, из-за того, что находимся в режиме ожидания, мы уже все ждем, когда плей-офф, уже хочется там сыграть, все соскучились, хочется играть серьезные матчи. Беречь себя перед плей-офф нет смысла, наоборот, нужно сейчас искать свою игру, находить свой темп, ведь если сейчас расслабишься, то потом можно не собраться", - добавил хоккеист.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА примет ярославский "Локомотив". "Послезавтра будет хорошая репетиция перед плей-офф, можно так сказать", - отметил Андронов.

После 60 игр ЦСКА набрал 102 очка и лидирует в турнирной таблице Западной конференции.