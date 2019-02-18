Крикунов: хоккеисты "Динамо" проиграли "Трактору" из-за отсутствия максимальной мотивации

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" уступило челябинскому "Трактору" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за отсутствия концентрации и максимальной мотивации. Об это на пресс-конференции заявил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

Встреча прошла на арене в Петровском парке в Москве и завершилась победой "Трактора" со счетом 1:0. Динамовцы ранее гарантировали себе пятое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и в первом раунде плей-офф сыграют финским "Йокеритом".

"Мы, видимо, рано успокоились и не забросили ни одной шайбы, будем разбираться и настраиваться дальше. Это недонастрой, нет полной концентрации, нет максимальной мотивации. Когда команда настроена, то даже броски в два раза слабее заходят в ворота, а когда играют спустя рукава, то голов нет", - отметил Крикунов.

"В первом периоде мы не смогли пробиться через организованную оборону. Во втором периоде имели достаточно моментов, чтобы забить, но не смогли переиграть [вратаря] Cудницына. В третьем периоде зевнули один момент", - добавил тренер "Динамо".

В списке травмированных хоккеистов у "Динамо" значатся нападающие Вячеслав Кулемин, Максим Афиногенов, Даниил Тарасов и Андрей Алексеев. "Афиногенова не ждем, Кулемин еще даже не катается. Может быть, до конца сезона появится Тарасов. Сегодня после утренней раскатки заболел еще Иван Игумнов, поднялась температура", - сообщил Крикунов.

Динамовцы после 60 матчей набрали 70 очков, в следующей встрече 20 февраля команда примет магнитогорский "Металлург".