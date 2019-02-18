"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу

ТАСС, 19 февраля. "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Челси" со счетом 2:0 в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Андер Эррера (31-я минута) и Поль Погба (45). В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" и "Челси" играли в финале турнира, тогда победа осталась за командой из Лондона - 1:0.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в гостях впервые с 28 октября 2012 года. Та встреча в рамках чемпионата Англии завершилась победой со счетом 3:2.

Следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет 24 февраля против лидера английского первенства "Ливерпуля". "Челси" 21 февраля предстоит сыграть ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы против шведского "Мальмё". В первой игре победу одержал лондонский клуб - 2:1.

Четвертьфинальные пары определятся позднее в результате жеребьевки.

Результаты других матчей 1/8 финала Кубка Англии: