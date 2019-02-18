{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0
Маркус Рэшфорд и Маркос Алонсо AP Photo/Matt Dunham
Описание
Маркус Рэшфорд и Маркос Алонсо
© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 19 февраля. "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Челси" со счетом 2:0 в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Андер Эррера (31-я минута) и Поль Погба (45). В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" и "Челси" играли в финале турнира, тогда победа осталась за командой из Лондона - 1:0.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в гостях впервые с 28 октября 2012 года. Та встреча в рамках чемпионата Англии завершилась победой со счетом 3:2.

Следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет 24 февраля против лидера английского первенства "Ливерпуля". "Челси" 21 февраля предстоит сыграть ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы против шведского "Мальмё". В первой игре победу одержал лондонский клуб - 2:1.

Четвертьфинальные пары определятся позднее в результате жеребьевки.

Результаты других матчей 1/8 финала Кубка Англии:

  • "Бристоль Сити" - "Вулверхэмптон" - 0:1;
  • "Уимблдон" - "Миллуол" - 0:1;
  • "Донкастер" - "Кристал Пэлас" - 0:2;
  • "Ньюпорт" - "Манчестер Сити" - 1:4;
  • "Суонси" - "Брентфорд" - 4:1;
  • "Куинз Парк Рейнджерс" - "Уотфорд" - 0:1;
  • "Брайтон" - "Дерби" - 2:1.
Дэйли: расследование дела хоккеиста Войнова близится к завершению
Заместитель комиссионера лиги рассказал, что решение по российскому защитнику не будет принято до 26 февраля
Читать полностью