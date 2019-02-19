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СМИ: Bellator выразил желание организовать бой Емельяненко и Крокопа в Москве

Бойцы встречались между собой в 2005 году на турнире промоушена Pride, где победу решением судей одержал российский спортсмен

ТАСС, 19 февраля. Промоушен по проведению боев по смешанным единоборствам (ММА) Bellator хочет стать организатором поединка между россиянином Федором Емельяненко и хорватом Мирко Крокопом. Об этом сообщил президент организации Скотт Кокер, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на MMA Junkie.

Спортсмены встречались между собой в 2005 году на турнире Pride Final Conflict. Емельяненко тогда одержал победу решением судей. Ранее Крокоп также проводил поединок с Александром Емельяненко - братом Федора. Здесь выиграл уже хорватский спортсмен, победив нокаутом.

"Всегда говорил, что если до завершения карьеры Федор [Емельяненко] захочет провести бой в России или Японии, то мы с удовольствием организуем. Особенно в Москве. Знаю, что Мирко [Крокоп] хочет взять у него реванш, его менеджеры постоянно меня об этом спрашивают. Но сперва мне надо обсудить это с Федором", - сказал Кокер.

Контракт Емельяненко с Bellator на данный момент завершен. Как отмечал сам спортсмен, он возьмет паузу на отдых и восстановление. Он провел 45 боев в смешанных единоборствах, на его счету 38 побед (29 - досрочно) и шесть поражений, еще один поединок признан несостоявшимся. Емельяненко выступал под эгидой организаций Rings (выиграл турнир World Class в тяжелом весе и King of Kings - в открытом), Pride (являлся чемпионом мира в тяжелом весе с 2003 по 2007 год), M-1 Global, Affiction и Strikeforce.

С Bellator российский боец заключил соглашение в ноябре 2016 года. 27 января россиянин провел свой последний поединок в финале Гран-при промоушена против американца Райан Бейдера, проиграв нокаутом.

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