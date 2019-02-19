СМИ: Bellator выразил желание организовать бой Емельяненко и Крокопа в Москве

ТАСС, 19 февраля. Промоушен по проведению боев по смешанным единоборствам (ММА) Bellator хочет стать организатором поединка между россиянином Федором Емельяненко и хорватом Мирко Крокопом. Об этом сообщил президент организации Скотт Кокер, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на MMA Junkie.

Спортсмены встречались между собой в 2005 году на турнире Pride Final Conflict. Емельяненко тогда одержал победу решением судей. Ранее Крокоп также проводил поединок с Александром Емельяненко - братом Федора. Здесь выиграл уже хорватский спортсмен, победив нокаутом.

"Всегда говорил, что если до завершения карьеры Федор [Емельяненко] захочет провести бой в России или Японии, то мы с удовольствием организуем. Особенно в Москве. Знаю, что Мирко [Крокоп] хочет взять у него реванш, его менеджеры постоянно меня об этом спрашивают. Но сперва мне надо обсудить это с Федором", - сказал Кокер.

Контракт Емельяненко с Bellator на данный момент завершен. Как отмечал сам спортсмен, он возьмет паузу на отдых и восстановление. Он провел 45 боев в смешанных единоборствах, на его счету 38 побед (29 - досрочно) и шесть поражений, еще один поединок признан несостоявшимся. Емельяненко выступал под эгидой организаций Rings (выиграл турнир World Class в тяжелом весе и King of Kings - в открытом), Pride (являлся чемпионом мира в тяжелом весе с 2003 по 2007 год), M-1 Global, Affiction и Strikeforce.

С Bellator российский боец заключил соглашение в ноябре 2016 года. 27 января россиянин провел свой последний поединок в финале Гран-при промоушена против американца Райан Бейдера, проиграв нокаутом.