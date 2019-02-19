Кучеров поучаствовал во всех голах "Тампы" в победном матче НХЛ против "Коламбуса"

ТАСС, 19 февраля. "Тампа" со счетом 5:1 победила "Коламбус" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Во всех пяти голах команды гостей принял участие нападающий Никита Кучеров, забросивший две шайбы и сделавший три результативные передачи.

В составе победителей отличились Кучеров (12-я и 15-я минуты), Стивен Стэмкос (40) и Брэйден Пойнт (41:12, 41:46). У хозяев единственную шайбу забросил Лукаш Седлак (59).

Кучеров лидирует в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата. На счету россиянина 99 (29 шайб + 70 передач) очков в 60 матчах. Он стал первым игроком с сезона-1995/96, который смог набрать 99 баллов за результативность по итогам 60 встреч. Также Кучеров поставил рекорд клуба по количеству голевых передач в сезоне, отдав 70-й ассист, ранее лидерство удерживали Мартен Сан-Луи и Брэд Ричардс - по 68.

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский совершил 39 сейвов. На счету защитника Михаила Сергачева две результативные передачи. Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин очков не набрал, а голкипер Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных. Кучеров стал первой звездой матча, Василевский - второй, Пойнт - третьей.

"Тампа" продолжает лидировать в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 94 очка в 60 матчах. "Коламбус" идет на шестой строчке, после 58 встреч команда имеет 69 очков. Следующий матч "Тампа" проведет 20 февраля в гостях с "Филадельфией". "Коламбус" в этот же день сыграет на выезде с "Монреалем".