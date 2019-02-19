"Колорадо" обыграл "Вегас". Варламов совершил 40 сейвов

ТАСС, 19 февраля. "Колорадо" победил "Вегас" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил все 40 бросков по воротам.

В составе победителей шайбы забросили Тайсон Джост (7-я минута), Эндрю Агоццино (26) и Мэтт Калверт (47). Российский вратарь "Колорадо" Варламов второй раз в сезоне и 25-й в североамериканской карьере отыграл "на ноль". Он стал лучшим игроком матча. Второй звездой был признан Агоццино (1+1), третьей - Джост (1+0).

В матче также принял участие защитник Никита Задоров ("Колорадо"). Он провел на площадке 19 минут 8 секунд, совершил два броска и сделал два хита.

В следующей встрече "Колорадо" 21 февраля дома сыграет с "Виннипегом". "Вегас" в этот же день на своей площадке встретится с "Бостоном". "Колорадо" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции (59 очков). "Вегас" идет на пятой строчке (68).