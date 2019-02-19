Индонезия подала заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года

ТАСС, 19 февраля. Индонезия официально подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года. Об этом сообщает индонезийское информационное агентство Antara.

Посол Индонезии в Швейцарии Мулиаман Хадад 11 февраля направил письмо от имени президента страны Джоко Видодо в Международный олимпийский комитет (МОК). Индонезия решила отправить заявку после удачной организации Азиатских игр в прошлом году.

"МОК признал возможности Индонезии после Азиатских игр и Азиатских паралимпийских игр 2018 года", - сообщил Хадад.

Ранее о намерении подать совместную заявку на проведение Игр 2032 года высказывали Южная Корея и КНДР.