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Индонезия подала заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года

Ранее о намерении подать совместную заявку на проведение Игр 2032 года высказывали Южная Корея и КНДР
Мультиспортивный стадион в Джакарте "Гелора Бунг Карно" AP Photo/Achmad Ibrahim
Описание
Мультиспортивный стадион в Джакарте "Гелора Бунг Карно"
© AP Photo/Achmad Ibrahim

ТАСС, 19 февраля. Индонезия официально подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года. Об этом сообщает индонезийское информационное агентство Antara.

Посол Индонезии в Швейцарии Мулиаман Хадад 11 февраля направил письмо от имени президента страны Джоко Видодо в Международный олимпийский комитет (МОК). Индонезия решила отправить заявку после удачной организации Азиатских игр в прошлом году.

"МОК признал возможности Индонезии после Азиатских игр и Азиатских паралимпийских игр 2018 года", - сообщил Хадад.

Ранее о намерении подать совместную заявку на проведение Игр 2032 года высказывали Южная Корея и КНДР.

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