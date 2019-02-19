Минаков попал в больницу перед боем с Конго, но отказался сниматься с поединка

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков попал в больницу в преддверии поединка с французом Шейком Конго, но отказался сниматься с боя. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В ночь на 17 февраля в городе Анкасвилл (штат Коннектикут, США) Минаков проиграл Конго в поединке организации Bellator решением судей. По итогам трех раундов судьи отдали победу Конго - 30:27, 29:28, 29:28. Конго стал официальным претендентом на титул чемпиона Bellator, которым владеет американец Райан Бейдер, победивший в финале Гран-при россиянина Федора Емельяненко.

"За три недели до боя повредил колено и пропустил пять дней, - сказал Минаков. - Только вышел, как после спаррингов температура поднялась до 41 градуса, икроножную мышцу раздуло до бедра, и я не мог даже пошевелиться. С ней я пролежал четыре дня, а врач, к которому ездил, прописал антибиотики. После нескольких дней такого режима с антибиотиками температура не ушла, а когда стало совсем плохо, меня увезли в госпиталь; там уже сообщили, что это была инфекция, могло укусить насекомое или попала иным путем".

"Ровно трое суток я был в госпитале под капельницей, не вставал с постели. Мне поставили диагноз флегмона, а ровно через трое суток (в понедельник, за пять дней до боя - прим. ТАСС) я выписался. При этом мне рекомендовали шесть дней после выписки пить антибиотики", - добавил собеседник агентства.

"Показал максимум в таком состоянии"

Минаков отметил, что отказался от переноса боя, поскольку это могло сказаться на длительности его простоя.

"Можно было перенести бой, но следующий турнир был только через полтора-два месяца. Я думал, что смогу подраться с Конго, хотя состояние было тяжелое. Понимал, что не смогу бороться, а вот на "лапах" до боя стоял три раунда по пять минут. Думал, что в стойке меня хватит на три раунда, но, к сожалению, этого не произошло", - сказал боец.

"Я показал максимум того, на что был способен в таком состоянии. К сожалению, лучшего быть не могло. Не хочу, чтобы это выглядело как оправдание, поэтому скажу, что подготовка действительно была хорошей до этого самого момента", - добавил Минаков.

Минаков за карьеру одержал 21 победу (19 досрочно) и потерпел одно поражение.