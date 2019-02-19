Форвард "Тампы" Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 19 февраля. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В гостевом матче с "Коламбусом" (5:1) Кучеров забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Всего в активе 25-летнего форварда 99 очков (29 шайб + 70 результативных передач) в текущем сезоне. Он является лидером бомбардирской гонки.

Второй звездой признан американский нападающий "Чикаго" Алекс Дебринкэт. В матче с "Оттавой" (8:7) он оформил хет-трик, а также записал на свой счет две результативные передачи.

Третьей звездой дня стал канадский нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон, который оформил хет-трик в матче против "Бостона" (5:6 ОТ).