Главный тренер клуба НХЛ "Тампа" назвал Кучерова лидером команды

ТАСС, 19 февраля. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Джон Купер заявил, что российский форвард Никита Кучеров является очень важной частью команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на USA Today.

В ночь на вторник "Тампа" со счетом 5:1 победила "Коламбус" в выездном матче регулярного чемпионата. Кучеров принял участие во всех пяти голах команды гостей, забросив две шайбы и сделав три результативные передачи.

"В тот день, когда у команды не получается, на первый план выходят способности отдельных игроков, таких как Кучеров. Он лидер и очень важный для нас хоккеист", - сказал Купер.

В активе Кучерова 99 (29 шайб + 70 передач) очков в 60 матчах. Россиянин лидирует в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата. Также он стал первым игроком с сезона-1995/96, который смог набрать 99 баллов за результативность по итогам 60 встреч.

В турнирной в таблице Восточной конференции "Тампа" занимает первое место, набрав 94 очка в 60 матчах. В следующем матче клуб сыграет в гостях с "Филадельфией" 20 февраля.