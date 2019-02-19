Кириленко: баскетболист Мозгов не планирует завершать карьеру в сборной России

Мозгов перешел в "Орландо" в межсезонье. Из-за травмы 32-летний баскетболист не провел за клуб ни одной игры.

"С Тимофеем мы находимся постоянно на связи, главное наше желание, чтобы он скорее полностью восстановился и помог сборной в этом году на Кубке мира, если мы туда успешно квалифицируемся, - сказал Кириленко. - Я от него не слышал новостей, что он закончил выступать за национальную команду и не хочет приезжать. Он не играет, у него травма и в этом плане у него сложный сезон в НБА. У Тимофея нет нормальной игровой практики, поэтому очень хочу, чтобы к лету, когда у нас будут сборы, он подошел в нормальной форме".

Сборная России на текущей неделе проведет заключительные матчи квалификационного раунда Кубка мира. 21 февраля россияне сыграют с командой Болгарии на выезде, 24 февраля - с финнами дома. Сборная занимает третье место в группе K, одержав шесть побед и потерпев четыре поражения, и ведет борьбу с командой Финляндии (пять побед, пять поражений) за последнюю путевку из группы на Кубок мира.