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Заседание рабочей группы IBU по восстановлению СБР перенесено на конец марта в Тюмень

С 28 марта по 4 апреля в Тюмени пройдет чемпионат России по биатлону
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Пресс-служба Минспорта РФ
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Пресс-служба Минспорта РФ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Заседание рабочей группы Международного союза биатлонистов (IBU) по восстановлению статуса Союза биатлонистов России (СБР), которое должно было пройти в феврале в Москве, перенесено на конец марта в Тюмень. Об этом сообщила ТАСС член рабочей группы, заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

5 февраля IBU сообщил, что рабочая группа по восстановлению статуса СБР проведет следующее заседание в конце февраля в Москве. По информации, предоставленной пресс-службой IBU, председатель рабочей группы выразил тогда удовлетворение тем, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило данные московской антидопинговой лаборатории. Он выразил надежду, что полученные данные будут оперативно отправлены в IBU после аутентификации. Представители СБР, в свою очередь, предоставили обновленную информацию, подтверждающую, что Союз принял критерии IBU и что плодотворный диалог между двумя организациями будет продолжен.

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"Очередное заседание рабочей группы по СБР было первоначально запланировано на сегодня. Однако из-за отсутствия возможности у одного из иностранных членов этой комиссии приехать в Россию, было принято решение перенести заседание на конец марта в Тюмень. Тогда же РУСАДА планирует провести для биатлонистов большой антидопинговый семинар, который значится в дорожной карте восстановления статуса Союза биатлонистов России", - сказала Пахноцкая.

С 28 марта по 4 апреля в Тюмени пройдет чемпионат России по биатлону.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Российская организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований. В середине ноября было принято решение создать рабочую группу по восстановлению СБР, в которую вошли представители IBU, СБР, РУСАДА и Олимпийского комитета России. Международный союз биатлонистов тогда же представил необходимые для восстановления в правах российской организации 12 критериев, которые разделены на четыре пункта: финансовая часть, тестирование на допинг, образовательная часть, работа с командой и тренерами.

Согласно этим критериям, РУСАДА должно соответствовать кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). 22 января исполком WADA принял решение сохранить статус соответствия Российского антидопингового агентства.

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