Хоккеист Андронов заявил, что переговоры о новом контракте с ЦСКА отложены до конца сезона

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Переговоры между нападающим Сергеем Андоновым и московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА о продлении контракта отложены до конца сезона. Об этом Андронов заявил ТАСС.

Текущее соглашение 29-летнего хоккеиста с московским клубом рассчитано до конца апреля. В нынешнем сезоне Андронов, являющийся капитаном команды, в 49 играх отметился восемью заброшенными шайбами и четырьмя голевыми передачами.

"Никаких новостей по поводу нового контракта нет, все после сезона. Про возможный отъезд в Национальную хоккейную лигу не буду комментировать, я сейчас вообще об этом не думаю и стараюсь не распылять энергию на это. Хочется сосредоточиться на текущей задаче", - заявил Андронов.

Андронов выступал за ЦСКА с 2010 по 2012 год, после нападающий играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В 2014 году хоккеист вернулся в состав армейцев.

В текущем регулярном чемпионате ЦСКА после 60 матчей набрал 102 очка и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.