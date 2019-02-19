IBU назвал ЧЕ в Белоруссии самым представительным турниром в истории

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Руководители Международного союза биатлонистов (IBU) назвали чемпионат Европы, который проходит в Белоруссии, самым представительным турниром в истории. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации биатлона Белоруссии Андриан Цибульский.

Торжественная церемония открытия чемпионата Европы по биатлону прошла в Раубичах в понедельник, в этот же день состоялась "Гонка легенд". Соревновательная часть турнира стартует в среду.

"Гонка легенд" собрала большое количество болельщиков, не все желающие смогли попасть, на соревнованиях чемпионата Европы ожидаем еще больше зрителей, - сказал Цибульский. - Иностранцы и гости из IBU удивлены таким большим интересом к биатлону в Белоруссии. Общались с первым вице-президентом IBU Иржи Гамзой и вице-президентом организации Клаусом Лайстнером, они присутствовали на церемонии открытия, сотрудники Международного союза биатлонистов отметили, что это самый представительный турнир за всю историю проведения чемпионатов Европы".

"Если говорить об иностранных болельщиках, то больше всего сюда приехало россиян. Им удобно долететь до Белоруссии, и они чувствуют тут себя как дома, - добавил Цибульский. - Ну а белорусские зрители за российских спортсменов на чемпионате Европы будут болеть не меньше, чем за своих".