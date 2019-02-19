Кремлев претендует на должность вице-президента Европейской конфедерации бокса

МОСКВА. 19 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев претендует на пост вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Выборы нового состава исполкома организации и вице-президентов состоятся на генеральной ассамблее EUBC, которая пройдет 22-23 февраля в Москве.

Заседание действующего исполкома EUBC пройдет в последний раз в Москве 21 февраля. В новом составе исполнительный комитет впервые соберется по окончании генеральной ассамблеи в субботу.

Кремлев также является членом исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA), председателем комиссии по маркетингу AIBA.