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Кремлев претендует на должность вице-президента Европейской конфедерации бокса

В новом составе исполнительный комитет впервые соберется по окончании генеральной ассамблеи в субботу
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА. 19 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев претендует на пост вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Выборы нового состава исполкома организации и вице-президентов состоятся на генеральной ассамблее EUBC, которая пройдет 22-23 февраля в Москве.

Заседание действующего исполкома EUBC пройдет в последний раз в Москве 21 февраля. В новом составе исполнительный комитет впервые соберется по окончании генеральной ассамблеи в субботу.

Кремлев также является членом исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA), председателем комиссии по маркетингу AIBA.

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