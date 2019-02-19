Цибульский: биатлонистки Домрачева и Скардино могли бы еще выступать на высоком уровне

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Белорусские биатлонистки Дарья Домрачева и Надежда Скардино могли бы продолжить выступления на высоком уровне, если бы имели такое желание. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации биатлона Белоруссии Андриан Цибульский.

В понедельник в Раубичах состоялась "Гонка легенд", которая стала последним соревнованием для Домрачевой и Скардино. Скардино одержала победу в женской гонке, а также выиграла смешанную эстафету в паре с Сергеем Новиковым. Домрачева в паре с Уле-Эйнаром Бьорндаленом заняла второе место в эстафете.

"Домрачева и Скардино своими результатами на протяжении всей спортивной карьеры заслужили сами решать, когда им стоит завершить выступления. Мы поддерживаем любое их решение, - отметил Цибульский. - Как руководитель федерации я считаю, что нужно не сожалеть о завершении карьеры нашими звездами, а работать так, чтобы приходили новые спортсмены, развивались, становились звездами и заканчивали карьеры так же достойно, как вчера это сделали Дарья и Надежда".

"Если бы Скардино и Домрачева захотели, то могли бы продолжить выступать на высоком уровне, не вижу для этого никаких препятствий. Дашин муж Уле-Эйнар Бьорндален соревновался на протяжении многих лет и все время оставался в числе лучших. Поэтому тут многое зависит не от возраста, а от мотивации и личных причин", - добавил Цибульский.

32-летняя Домрачева является единственной биатлонисткой, четыре раза завоевавшей золото Олимпийских игр. В 2014 году в Сочи она выиграла гонку преследования, индивидуальную гонку и масс-старт. В 2018 году в Пхёнчхане завоевала золото в составе сборной Белоруссии в эстафете, также в ее активе бронза Олимпиады 2010 года в Ванкувере в индивидуальной гонке и серебро Пхёнчхана в масс-старте. Домрачева является двукратной чемпионкой мира, четырежды она завоевывала серебро на мировых первенствах, один раз - бронзу.

33-летняя Скардино является олимпийской чемпионкой 2018 года в эстафете, бронзовым призером ОИ-2014 в индивидуальной гонке. Она заняла третье место в эстафете на чемпионате мира 2011 года, является обладательницей Малого хрустального глобуса Кубка мира - 2017/18 (индивидуальные гонки).