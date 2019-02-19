СМИ: Марсело собирается покинуть "Реал" в летнее трансферное окно

ТАСС, 19 февраля. Защитник испанского футбольного клуба "Реал" Марсело намерен сменить команду во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание СОРЕ.

По информации источника, 30-летний бразильский футболист уже сообщил о своем желании руководству клуба. Ранее СМИ писали, что бразильцем интересуется итальянский "Ювентус". Действующее соглашение Марсело с "Реалом" действует до лета 2022 года.

Марсело выступает за мадридский клуб с 2007 года. В текущем сезоне защитник провел 24 матча, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.