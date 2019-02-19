Чашу огня Универсиады установили в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Чашу огня Универсиады, которая пройдет 2-12 марта, установили в Красноярске, сообщила во вторник пресс-служба правительства Красноярского края.

"Конструкция была установлена около спортивного комплекса "Платинум Арена", где пройдут церемонии открытия и закрытия Игр. Вес конструкции составляет около 9 тонн, высота - более 10 м, диаметр в широкой части - 4,3 м", - сообщили в пресс-службе.

Конструкция по форме напоминает глыбу льда, что должно подчеркивать суровость и первозданность сибирской природы. Сама чаша изготовлена из металла с дополнительным листом нержавеющей стали вокруг. Ее вес - 300 кг. Специалисты предусмотрели особые условия работы конструкции: чаша предназначена для работы в условиях Крайнего Севера при снеге, дожде и ветре с порывами до 20 м/с.

Огонь в чаше зажгут 2 марта - в день официального старта соревнований.

Зимняя Универсиада состоится в Красноярске с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.