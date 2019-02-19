Умер член исполкома Федерации спортивной борьбы России Шамиль Невретдинов

ТАСС, 19 февраля. Член исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Шамиль Невретдинов скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ФСБР.

Невретдинов также являлся начальником отдела вольной борьбы ФСБР и старшим тренером сборной России.

"Шамиль Тагирович на протяжении долгого времени готовил сборные команды СССР и России по всем возрастам, разработал множество методических пособий. Федерация спортивной борьбы России, тренеры и спортсмены сборных по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают свои искренние соболезнования родным и близким Шамиля Тагировича", - говорится в сообщении.

В 1967 году Невретдинов получил звание мастера спорта по вольной борьбе. Позже он получил звания судьи всесоюзной категории, заслуженного тренера СССР, заслуженного работника физической культуры Республики Тыва и заслуженного тренера РФ, а также стал Кавалером орденов Почета и Дружбы. Также он является кандидатом педагогических наук, автором учебника "Спортивная борьба" и создателем манекена для тренировки бойцов с перемещающимся центром тяжести.

Прощание с Невретдиновым состоится 20 января в Москве в главной мечети на проспекте Мира.