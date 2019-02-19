Касаткина проиграла Кенин во втором круге турнира WTA в Дубае

ТАСС, 19 февраля. Россиянка Дарья Касаткина уступила американке Софии Кенин в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:4 в пользу 20-летней американки, посеянной на турнире под 37-номером. Касаткина имела 11-й номер посева.

21-летняя Касаткина является победительницей двух турниров WTA, в рейтинге ассоциации она занимает 13-е место. На турнире в Дубае в прошлом году Касаткина дошла до финала, в котором проиграла украинке Элине Свитолиной.

Турнир завершится 24 февраля. Общий призовой фонд соревнований составляет $2,8 млн.