Мамиашвили: российская борьба понесла огромную утрату после смерти Невретдинова

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российская борьба понесла огромную и невосполнимую утрату после кончины члена исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), многолетнего начальника отдела вольной борьбы федерации Шамиля Невретдинова. Об этом ТАСС рассказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Во вторник стало известно, что Невретдинов ушел из жизни после долгой болезни в возрасте 78 лет. Прощание с ним пройдет 20 февраля в главной московской мечети на Проспекте мира.

"Десятки из нас, в том числе я как чиновник, главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамболат Тедеев, состоялись благодаря ему, мы выросли у него на руках. Это был незаменимый человек, его знала вся Россия, с ним считалась все, он еще с Ярыгиным работал. Невретдинов прошел прекрасную школу спортивной структуры СССР, где знали, что такое серьезная ответственность, где ставились мегаглобальные задачи", - сказал Мамиашвили.

"Он долго болел и бился со своей болезнью до последнего. Мы старались, чтобы он оставался в обойме, и он работал, до последнего дня - его "коньком" было взаимодействие с территориями, с регионами. Замены таким людям, что без амбиций отдают всю свою жизнь своему делу, практически нет, сегодня часто можно увидеть, как человек дня не вспотел, за себя достойно ответить не смог, не то что за целую структуру с сотнями тысяч людей, а требует к себе внимания. Невредтинов, представитель советской школы, был им полной противоположностью", - добавил собеседник агентства.

"Кто-то в девяностые годы шел палатки охранять, кто-то беляшами торговать, а Невретдинов, Иван Ярыгин и покойный ныне Валерий Онопко (Ярыгин - президент ФСБР до 1997 года, Онопко - генсек ФСБР до 2012 года - прим. ТАСС) работали - собрали команду, сделали колоссальное дело, объединили федерацию и сделали ее в разы мощнее. Это общая трагедия для всех нас, и личная для меня - скорблю вместе с его семьей", - также сказал Мамиашвили.

В 1967 году Невретдинов получил звание мастера спорта по вольной борьбе. Позже он получил звания судьи всесоюзной категории, заслуженного тренера СССР, заслуженного работника физической культуры Республики Тыва и заслуженного тренера РФ, а также стал Кавалером орденов Почета и Дружбы. Также он является кандидатом педагогических наук, автором учебника "Спортивная борьба" и создателем манекена для тренировки бойцов с перемещающимся центром тяжести.