Биатлонистка Глазырина заняла 10-е место в первой гонке после дисквалификации

Этот старт стал первым для спортсменки после завершения двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Глазырина уступила победительнице - Екатерине Мошковой - 34,8 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

ТАСС, 19 февраля. Российская биатлонистка Екатерина Глазырина заняла 10-е место в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка России, который проходит в Тюмени.

"Первый старт в этом сезоне, мягко говоря, не удался. Стрельба без ошибок, чего не скажешь про лыжный ход. Очень неожиданно, учитывая контрольную [гонку] на прошлой неделе. Теперь только вперед", - написала Глазырина в своем аккаунте в Instagram

Срок двухлетней дисквалификации Глазыриной истек 9 февраля. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в конце января сообщил ТАСС, что 31-летняя спортсменка в нынешнем сезоне не будет претендовать на место в сборной России.

Глазырина была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на основании результатов расследования, проведенного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Она была временно отстранена от соревнований 10 февраля 2017 года во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.

Слушания по делу биатлонистки состоялись в октябре 2017 года, 4 мая Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Глазырину на два года и аннулировал все результаты, показанные спортсменкой с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года.