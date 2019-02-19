Карякин станет наставником кадетских шахматных клубов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Гроссмейстер Сергей Карякин будет курировать шахматные клубы и команды довузовских военных учебных заведений.

В ходе совещания в Санкт-Петербурге по программе развития довузовских образовательных учреждений Минобороны России статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков высказал идею о создании в суворовских, кадетских и нахимовских училищах лиги кадетского спорта и института кураторства спортсменами ЦСКА спортивных команд лиги.

Карякин, который принял участие в открытии шахматного клуба училища, выразил желание присоединиться к команде наставников. Он рассказал, что недавно провел сеанс одновременной игры с воспитанниками Оренбургского президентского кадетского училища и поиграл с суворовцами 19 февраля. "Я почувствовал, что ребята играют очень здорово, у них есть хороший шахматный потенциал. Я был бы рад стать частью команды ЦСКА", - сказал гроссмейстер.

"Хорошая идея. Мы поддерживаем", - ответил глава Минобороны.