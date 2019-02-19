Гандбольный тренер Евгений Трефилов успешно перенес операцию на сердце

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил ТАСС, что главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов успешно перенес операцию на сердце.

Ранее сообщалось, что 63-летний Трефилов был госпитализирован в Краснодаре. Специалист, возглавляющий "Кубань", почувствовал недомогание перед матчем группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF) с французским "Безансоном" 3 февраля. Медобследование выявило у него проблемы с сердцем, было принято решение провести операцию.

"Операция Трефилова прошла успешно. Он переведен в палату интенсивной реанимации и остается под постоянным наблюдением врачей. По прогнозам врачей, если будет такая положительная динамика, уже завтра Евгений Васильевич сможет отвечать на телефонные звонки. Мы очень за него переживаем и уверены, что и дальше все пойдет по плану и он скоро поправится, молимся за него", - сказал Шишкарев.

Под руководством Трефилова женская сборная России стала четырехкратным чемпионом мира, завоевала две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, выиграла золото и серебро Олимпийских игр.