Состояние баскетболистов сборной России станет ключевым фактором в матчах квалификации

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Состояние баскетболистов сборной России станет ключевым фактором в предстоящих матчах квалификации Кубка мира 2019 года. Об этом ТАСС сообщил ассистент главного тренера соборной Сергей Быков.

Сборная России проведет заключительные матчи квалификационного раунда Кубка мира. 21 февраля россияне сыграют с командой Болгарии на выезде, 24 февраля - с финнами дома.

"Соперников мы знаем хорошо, другой вопрос - в каком составе они приезжают, - сказал Быков. - К сожалению, у нас не очень много времени на тренировочный процесс и не все ребята успевают полностью подготовиться. То, в каком состоянии мы подойдем к предстоящим играм, волнует нас больше. Это окажется определяющим фактором".

"Никаких вопросов по самоотдаче игроков, приехавшим на сбор в Новогорск, по тому, как они выкладываются на тренировках, нет. В команде есть молодые ребята, они талантливы, а вызов - своего рода аванс, и его еще предстоит оправдать", - добавил Быков.