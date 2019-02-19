Всероссийские лыжные состязания среди юниоров планируют провести на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предложила провести в 2020 году на Сахалине всероссийские лыжные соревнования среди юниоров. Островные власти идею поддержали, сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В середине февраля на Сахалине прошли первые зимние международные спортивные игры "Дети Азии", участие в которых приняли 1200 человек из 20 стран. Ранее за всю историю области на территории региона не организовывалось спортивных мероприятий такого уровня и масштаба. По словам Лимаренко, отныне Сахалинская область должна и дальше придерживаться этого уровня и проводить мероприятия всероссийского и международного значения.

"Есть вполне конкретные планы. Президент Федерации лыжных гонок России, легендарная Елена Вяльбе, предложила в 2020 году провести на Сахалине всероссийские лыжные состязания среди юниоров, а еще через год - чемпионат страны", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Сахалинская область также будет претендовать на проведение следующих зимних игр "Дети Азии".

"Дети Азии" проходили на Сахалине с 9 по 16 февраля. Участники соревновались в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.