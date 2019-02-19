Чемпион UFC Нурмагомедов провел полноценную боксерскую тренировку в Москве

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел полноценную боксерскую тренировку в Центре прогресса бокса в Москве. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Хабиб провел полноценную тренировку в Центре прогресса бокса. Все еще уговариваем его перейти в бокс", - отметил Кремлев. Тренеры, с которыми у Нурмагомедова прошло занятие, отмечают, что у спортсмена очень хорошо поставлен правый кросс.

Кремлев ранее сообщал, что боец может летом провести боксерский поединок в Москве.

Атлетическая комиссия штата Невада в конце января дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала на $500 тыс. за потасовку после боя за титул чемпиона UFC против ирландца Конора Макгрегора. Дисквалификация Нурмагомедова могла быть сокращена в случае его участия в социальной рекламе, однако он отказался от этого. Чемпион UFC позднее сообщил, что планирует вернуться в октагон в ноябре.