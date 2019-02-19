{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чемпион UFC Нурмагомедов провел полноценную боксерскую тренировку в Москве

По словам генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, федерация по-прежнему уговаривает спортсмена перейти в бокс
Хабиб Нурмагомедов Саид Царнаев/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Саид Царнаев/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел полноценную боксерскую тренировку в Центре прогресса бокса в Москве. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Хабиб провел полноценную тренировку в Центре прогресса бокса. Все еще уговариваем его перейти в бокс", - отметил Кремлев. Тренеры, с которыми у Нурмагомедова прошло занятие, отмечают, что у спортсмена очень хорошо поставлен правый кросс.

Кремлев ранее сообщал, что боец может летом провести боксерский поединок в Москве.

Атлетическая комиссия штата Невада в конце января дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала на $500 тыс. за потасовку после боя за титул чемпиона UFC против ирландца Конора Макгрегора. Дисквалификация Нурмагомедова могла быть сокращена в случае его участия в социальной рекламе, однако он отказался от этого. Чемпион UFC позднее сообщил, что планирует вернуться в октагон в ноябре.

Победительниц этапа КМ по горнолыжному спорту в Сочи наградят призами в виде кокошников
Соревнования пройдут в горнолыжном комплексе "Роза Хутор", 2 марта спортсменки будут состязаться в скоростном спуске, 3 марта - в супергиганте
Читать полностью