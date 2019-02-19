Вратарь "Слована" Штепанек дисквалифицирован на пять матчей КХЛ

ТАСС, 19 февраля. Голкипер братиславского "Слована" Якуб Штепанек дисквалифицирован на пять матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и оштрафован за неспортивное поведение. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

18 февраля в матче с рижским "Динамо" (0:5) Штепанек во время беседы с арбитром сломал клюшку, затем бросил обломок в его сторону. Инцидент произошел в конце третьего периода, на чеха был наложен десятиминутный дисциплинарный штраф.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на голкипера "Слована" Якуба Штепанека, дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в сообщении.

"Словану" осталось провести два матча в регулярном чемпионате, клуб занимает последнее место в Западной конференции и лишился шансов на выход в плей-офф. Штепанек в текущем сезоне провел 36 матчей с процентом отраженных бросков - 89,9.