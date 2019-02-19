Председатель совета директоров "Авангарда" Крылов вошел в совет директоров КХЛ

ТАСС, 19 февраля. Председатель совета директоров омского "Авангарда" Александр Крылов вошел в состав совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Решение было принято заочно общим собранием участников ООО "Континентальная хоккейная лига".

В остальном состав совета остался без изменений. В него входят президент СКА Геннадий Тимченко (председатель совета директоров), президент, председатель правления КХЛ Дмитрий Чернышенко, вице-президент по развитию лиги Валерий Каменский, главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, член правления лиги, председатель правления "Металлурга" Геннадий Величкин, президент ЦСКА Игорь Есмантович, вице-президент "Транснефти" Борис Король, генеральный менеджер "Йокерита" Ярри Курри, президент "Ак Барса" Наиль Маганов, заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, директор департамента спорта высших достижений Минспорта РФ Алексей Морозов, президент магнитогорского "Металлурга" Виктор Рашников, председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг, первый вице-президент ФХР, заместитель председателя правления КХЛ, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, председатель совета рижского "Динамо" Юрис Савицкис, член правления КХЛ, генеральный директор "Сибири" Кирилл Фастовский, глава МВД Белоруссии, председатель наблюдательного совета минского "Динамо" Игорь Шуневич, исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, вице-президент "Норникеля" Сергей Батехин.