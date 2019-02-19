Стал известен состав участников московского этапа серии Гран-при по шахматам

ТАСС, 19 февраля. Российский гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам (2012 год) и блицу (2016) Сергей Карякин выступит на этапе серии Гран-при, который пройдет в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Помимо этапа в Москве, 29-летний шахматист примет участие еще в двух этапах серии - в Латвии и Израиле. Также в Гран-при на разных этапах примут участие россияне Ян Непомнящий, Дмитрий Яковенко, Даниил Дубов, Александр Грищук, Петр Свидлер и Никита Витюгов.

Полный список участников этапа Гран-при в Москве выглядит следующим образом: Шахрияр Мамедьяров, Теймур Раджабов (оба - Азербайджан), Аниш Гири (Нидерланды), Уэсли Со, Хикару Накамура (оба - США), Левон Аронян (Армения), Родислав Войташек, Ян-Кшиштоф Дуда (оба - Польша), Вей Йи (Китай), Грищук, Карякин, Непомнящий, Свидлер, Витюгов, Дубов и Яковенко (все - Россия).

Каждый этап Гран-при будет включать 16 участников, два победителя получат право принять участие в турнире претендентов 2020 года.

Московский этап станет первым в сезоне и пройдет с 16 по 30 мая. Второй этап пройдет в Риге и Юрмале (11-25 июля), затем состоятся этапы в Гамбурге (4-18 ноября) и Тель-Авиве (10-24 декабря). Призовой фонд каждого этапа серии Гран-при составит €130 тыс., дополнительно FIDE создаст призовой фонд в размере €280 тыс., который будет распределяться на основе лучших совокупных результатов в серии.