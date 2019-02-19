ФК "Уфа" опроверг переговоры с вратарем Сосланом Джанаевым

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футбольный клуб "Уфа" не ведет переговоров с бывшим вратарем "Рубина" Сосланом Джанаевым. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что 31-летний Джанаев ведет переговоры с футбольным клубом "Уфа". Ранее вратарь расторг контракт с "Рубином" по обоюдному согласию.

"Уфа" не ведет переговоров с вратарем Сосланом Джанаевым. Информация в интернете не соответствует действительности", - сказал Газизов.

Джанаев является воспитанником футбольной школы ЦСКА, выступает на взрослом уровне с 2005 года. В активе россиянина два серебра чемпионатов России - в составе московского "Спартака" (2009) и "Ростова" (2015/16). Также вратарь провел один матч за сборную России.

"Рубин" приобрел Джанаева летом 2017 года. В составе клуба голкипер провел 23 матча, в восьми из них он отыграл на ноль.